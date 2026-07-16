Passa Oulai, Arokodare si accoda e Paratici difficilmente può cambiare idea

La Fiorentina si ritrova con un solo slot disponibile per acquistare un altro extracomunitario dopo il brasiliano Viery.

In una situazione del genere, l’interesse manifestato per Arokodare del Wolverhampton somiglia a un piano B, rispetto a quello per Oulai del Trabzonspor.

L'apertura di Oulai

Il mediano ivoriano, come raccontato un paio di giorni fa, ha già aperto al suo arrivo a Firenze e lo ha comunicato alla società turca.

Il like galeotto

Ieri si è pure lasciato andare a un like sotto una notizia che parlava sul suo trasferimento in viola e difficilmente Paratici difficilmente cambierà idea in proposito.

Operazioni molto diverse

Giocatori diversi, ma esigenze evidentemente riconosciute dalla società. Operazione importante dal punto di vista economico quella che porta al centrocampista ivoriano, meno quella riguardante l'attaccante nigeriano, si attendono sviluppi ulteriori nelle prossime ore.