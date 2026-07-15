Di Marzio: "Contatti per Oulaï proseguiti anche nella serata, probabile chiusura entro sabato. Ecco le cifre"

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, durante il programma Calciomercato-L'originale, ha rivelato gli ultimi dettagli circa la trattativa fra la Fiorentina e il Trabzonspor per Christ Inao Oulaï.

Le cifre dell'affare

"I contatti fra Fiorentina e Trabzonspor per Oulaï sono proseguiti anche stasera. I club stanno cercando l'accordo definitivo, la cifra dell'operazione è poco sotto i 30 milioni, più una percentuale sulla rivendita.

Possibile chiusura

Di Marzio poi si sbilancia sulla possibile fumata bianca della trattativa: “Mancano poi alcuni dettagli con il giocatori, ma penso che la probabile chiusura avverrà fra domani e sabato”.