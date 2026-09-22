Malusci: “La Fiorentina di Vanoli fa ben sperare, col Napoli ho rivisto una partita di calcio. Dopo il cambio Viery-Valdepeñas…”

Ospite di Radio Sportiva, l’ex difensore viola Alberto Malusci ha analizzato il pari tra Fiorentina e Napoli al Franchi, esprimendosi in maniera incoraggiante sulla prova dei viola.

‘La Fiorentina avrebbe potuto vincere’

“Sicuramente un pareggio con più aspetti positivi che negativi per la Fiorentina, che ha colpito anche due traverse e avuto occasioni importanti, e avrebbe potuto vincere la partita. Dopo tanti anni ho rivisto una partita di calcio, quando ultimamente non mi era quasi mai piaciuto ciò che avevo visto, a causa del troppo tatticismo. Fiorentina e Napoli si sono affrontate a viso aperto ed entrambe volevano vincere”.

Prova incoraggiante e confortante, e in zona gol…’

“La partita è stata piacevole, anche se caratterizzata da alti e bassi, questo perché faceva molto caldo. Una prova confortante per quanto riguarda la Fiorentina, che ha da migliorare ancora sul piano difensivo anche se dopo il cambio Viery-Valdepeñas siamo andati meglio. Sotto l’aspetto realizzativo serve maggiore cattiveria, ma dopo due settimane con Vanoli la strada è quella giusta, sotto il piano mentale è cambiato tutto. Questa Fiorentina fa ben sperare”.