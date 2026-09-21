Corriere dello Sport-Stadio: La commozione al fischio finale, ecco Fagiolone

La partita della Fiorentina contro il Napoli e le reazioni al match sono spalmati su tre pagine all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 12 e 13

Titolone sulla gara è: “Viola ora si vede l'anima”. Sottotitolo: “Il Napoli passa con Gilmour Jimenez lo riprende: pari d'oro”. Di spalla a pagina 12 c'è il commento: “Vanoli, la prova della svolta”.

Pagina 14

Qui ci sono le dichiarazioni: “Andiamo lontano” dice l'allenatore viola. Sottotitolo: “Vanoli sorride: ”Una reazione da squadra". Poi Dragusin: “Migliorati io e il gruppo, siamo tosti”. Di spalla infine: “Ecco Fagiolone di nuovo al centro della Fiorentina”. Sottotitolo: “La commozione al fischio finale Ritrova l’azzurro dopo due anni”.