Brovarone: "Fagioli ha scritto negli occhi che se ne andrà, Oulaï delizioso e sfacciato. Se Pongracic resta dimostra che..."

L'intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno al termine della vittoria della Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento, spaziando su tanti argomenti e commentando la situazione di vari singoli della rosa gigliata.

"Le scelte di mercato si stanno rivelando nell'immediato: Valdepeñas è un giocatore di personalità, atletico, mi piace tanto. Siamo tutti impazziti per Oulaï, è delizioso, intelligente, sfacciato… anche troppo. Deve gestire il rischio, perché dà la sensazione di prendersi anche troppe responsabilità nello stretto, in situazione difficili. Il mercato è stato bomba, ma sarà l'ultima fase di trattative che realizzerà davvero la creatura di Paratici. Ci sono ancora alcune situazioni da sistemare, in uscita soprattutto".

‘Fagioli? Arrivato Oulaï che ha le caratteristiche che servono e…’

“Fagioli è un giocatore che ha scritto negli occhi che sta solo aspettando di capire dove andrà… non perché la Fiorentina lo molla, ma perché si è preso Oulaï, che è un calciatore che gli va a prendere il posto nettamente. L'ivoriano ha le caratteristiche che servono alla Fiorentina, e si sposano alla perfezione con quelle di Atta e di Thorstvedt, se arriva. Serve un calciatore che sia una mente ma che faccia interdizione davanti alla difesa, se vuoi permetterti Mastantuono, Atta, Gudmundsson, Kean… Occorre equilibrio, compattezza, ma mi piace tutto di ciò che ha fatto la Fiorentina”.

“Erano tantissimi anni che la tribuna non applaudiva il direttore sportivo, c'è un entusiasmo che nasce dall'operato della Fiorentina, che è la regina del mercato, e dai segnali che sono stati dati, non solo sul piano finanziario, ma nella sapienza calcistica… ai fiorentini racconti male il calcio, si annusa quando si va verso la giusta direzione. C'è energia, la gente è felice. È ancora tutto sperimentale, si vede chiaramente che è così ma è fisiologico, è un cantiere aperto la squadra ma anche la società. Ma sta germogliando qualcosa di sano, fresco e solido. In questo gruppo di buonissimi giocatori si dovrà essere bravi a fare le scelte giuste… chi rimane indietro è comunque un buon giocatore. Lavorando così, in un paio d'anni la Fiorentina può essere pesantemente concorrenziale”.

‘Ranieri e Mandragora, professionalità incredibile’

“Stimo molto Pongracic, per le sue doti tecniche e fisiche e per l'estrema personalità, infatti parla molto coi compagni ed è una figura che aiuterà tantissimo. Se il croato rimane a Firenze dimostra di avere due palle grandi come una casa e andrà a giocarsi alla pari la titolarità. Lo scorso anno ha sofferto il modo di giocare della squadra per le caratteristiche che ha. Si fatica a trovare punti deboli della rosa. Voglio scusarmi con Ranieri e Mandragora, che stanno dimostrando una professionalità incredibile, attaccamento e serietà, e che avevo criticato fortemente. Danno sempre l'anima alla Fiorentina, al di là dei valori tecnici. Ranieri ha una regolarità di rendimento innegabile”.