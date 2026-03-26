Nicoletti: "Vanoli? In un contesto organizzato può crescere. Senza Europa dura arrivare ad allenatori come Maresca e De Zerbi"

L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio, concentrandosi soprattutto sull'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, sul piano caratteriale e in vista di un possibile futuro in viola.

‘Vanoli ha un po’ esagerato in sala stampa'

"La leggerezza non va confusa con la superficialità, e Vanoli ha sottolineato come la Fiorentina sia più leggera nelle ultime settimane. Anche se in sala stampa quando ha dovuto discutere ha un po’ esagerato nella comunicazione di fronte alle domande assolutamente legittime dei giornalisti. Non è che se hai pareggiato con l’Inter non ti si possono fare certe domande, se perdi allora? Non facciamo domande perché di cattivo umore?".

‘Un allenatore che può crescere’

“Vanoli in un contesto organizzato è un allenatore che può crescere. Ha i requisiti, con le giuste persone intorno ha margini di miglioramento, ha già vinto una coppa in Russia. Dall’arrivo di Paratici, che certo non è Padre Pio, ma si è portato dietro figure di spessore, vedi Giani per lo scouting. Gli scenari in panchina cambierebbero prepotentemente se la Fiorentina vincesse la Conference e andasse in Europa League, diventando accattivante per De Zerbi, Maresca, ma se si salva e non va in Europa, come si fa a convincere un Terzic, ad esempio, a venire a Firenze?”.