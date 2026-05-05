Il consigliere di Lista Civica Eike Schmidt Massimo Sabatini ha parlato in consiglio comunale esprimendosi sul tema del restyling dello stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina.

‘Ricevuta risposta preoccupante sul Franchi’

“La risposta ricevuta in aula dell’Assessora (Perini ndr) è veramente preoccupante. Interrogata sul percorso normativo scelto per finanziare insieme a privati l’ingente quota mancante per sistemare lo stadio Franchi ha letteralmente detto: "L'Amministrazione sta svolgendo le necessarie valutazioni concernenti il quadro normativo e giurisprudenziale vigente e in tale ambito ogni eventuale configurazione sarà definita assicurando il rispetto di tutte le disposizioni vigenti e l'assetto interpretativo delle medesime, nonché naturalmente la tutela dell'interesse pubblico. In pratica ci dice che oggi non esiste alcuna procedura scelta!”.

‘L’Amministrazione brancola nel buio’

“Eppure, tra esattamente 88 giorni, il Comune di Firenze dovrà presentare un dossier a UEFA e FIGC garantendo coperture finanziarie e tempi certi. Senza una procedura, senza un atto, senza un riferimento al Codice appalti o alla legislazione speciale sul PNRR, quelle certezze richieste dall’UEFA sul finanziamento e sui tempi non esistono e ai vertici del calcio racconteranno ipotesi. Questo significa che oggi, 4 maggio 2026, l’Amministrazione brancola ancora nel buio, procede a tentoni. Nel frattempo, però, ci sono interlocuzioni ‘avanzate’ con un soggetto privato. Questo significa una cosa sola: state discutendo di un’operazione che non ha ancora una cornice legale definita. Non è un dettaglio tecnico. È un problema serio di trasparenza, di rispetto delle regole e di capacità amministrativa”.

“Non si rendono conto che o si apre subito una procedura pubblica, oppure si continua a lavorare fuori da ogni schema, con il rischio concreto di arrivare a luglio senza nulla di formalmente sostenibile, con l’aggravante di aver speso centinaia di milioni di euro e avere uno stadio imbruttito e pronto neppure per metà!”.