La Gazzetta dello Sport: Un tiro da tre punti la Fiorentina ride, il Verona se la prende con l'arbitro
Una pagina su La Gazzetta dello Sport dedicata alla partita vinta dalla Fiorentina contro il Verona ieri.
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Il titolone scelto dalla rosea è: “Fagioli uomo salvezza”. E ancora: “Un tiro da tre punti e la Fiorentina ride. Il Verona è quasi in B”. Sottotitolo: “De Gea protagonista, poi decide il centrocampista. Gialloblu beffati nel finale: la generosità non basta".
Il Verona se la prende con l'arbitro
Ci sono poi le dichiarazioni degli allenatori: “Sollievo Vanoli Sammarco duro con Guida: “Tanti errori”.
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