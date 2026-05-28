Balbo: "Abbiamo giocato in dodici. Futuro? Non decido io, il mio sogno è rimanere a Firenze"

Il laterale della Fiorentina Luis Balbo ha parlato in sala stampa dopo la vittoria dello Scudetto Primavera: “Dal primo momento che sono andato in prima squadra, non sono tornato più qui a fare un allenamento. Avevo in testa solo di arrivare in finale per chiedere di scendere, col massimo rispetto per la squadra. Il mister mi ha dato l’opportunità di giocare e ho dato il massimo”.

”Sembrava di giocare in dodici”

Sul clima al Viola Park: “Appena sono entrato in campo ho visto la tribuna tutta piena, ne avevamo parlato già ieri. Questa è stata una cosa in più per noi, sembrava di giocare in dodici. Devo dire che è una cosa molto bella, soprattutto in Primavera”.

”Non mi aspettavo tutto questo”

“Non me l’aspettavo, perché è passato tutto molto velocemente. Però alla fine un giocatore deve sempre farsi trovare pronto e stare bene, non sai mai quando arriva il tuo momento. Alla fine tutti i ragazzi possono avere l'opportunità. Da quando sono arrivato qui sono cresciuto moltissimo mentalmente”.

”Il mio sogno è giocare al Franchi“

Sul futuro: “Questa domanda non è giusta da fare a me. Ho un contratto con la Fiorentina e non decido io… Il mio sogno è stare qua a Firenze e giocare al Franchi. Poi deciderà la società, io sono sempre a disposizione”.