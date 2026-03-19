La formazione ufficiale della Fiorentina: Kean torna al centro dell'attacco. In regia c'è Fagioli, Comuzzo titolare

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto l'undici titolare che alle ore 18.45 scenderà sul terreno di gioco della ArcelorMittal Park di Sosnowiek contro il Rakow, nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. E come era ipotizzato, il tecnico fa molti cambi rispetto alla formazione mandata in capo lunedì a Cremona.

Le scelte di Paolo Vanoli: Kean e Comuzzo tornano titolari, Fagioli intoccabile

Nessuno se lo aspettava, ma contro i polacchi Moise Kean torna al centro dell'attacco della Fiorentina, a due settimane dall'ultima titolarità: Harrison e Fazzini completano il reparto. Vanoli non vuole rischiare niente e conferma Nicolò Fagioli in cabina di regia, con ai suoi lati Ndour e Fabbian. In difesa la novità è Comuzzo, che torna a far coppia con Ranieri al centro. Sugli esterni ci saranno Parisi a sinistra e Dodo a destra.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Rakow(3-4-3): Zych; Svarnas, Racovitam, Tudor(C); Jean Carlos, Repka, Struski, Ameyaw; Lopez, Brunes, Makuch. All.: Tomcyz

Fiorentina (4-3-3): Christensen, Parisi, Ranieri(C), Comuzzo, Dodo; Ndour, Fagioli, Fabbian; Fazzini, Kean, Harrison. All.: Vanoli