Compagnoni: "Piacevolmente sorpreso dalla Fiorentina. Diventa la mina vagante del campionato se chiude in bellezza"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il telecronista Maurizio Compagnoni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Sono piacevolmente sorpreso da questa squadra. Conoscendo personalmente Rocco Commisso mi sarei aspettato un ridimensionamento, invece c'è stato un clamoroso rilancio. Il budget messo a disposizione dalla famiglia è considerevole, Paratici lo sta spendendo molto bene”.

“30 milioni per Atta e rilancio con Oulai. Un grande mercato”

Acquisto sorpresa? “Che dopo la scomparsa di Commisso la Fiorentina potesse spendere 30 milioni per Atta, proprio non me l'aspettavo. E poi non si sono fermati a centrocampo, prendendo Oulai. Questo è veramente un grande mercato. E se azzecca gli ultimi due colpi prima della chiusura del mercato, diventa la mina vagante del campionato”.

“Credo Grosso sia pronto, vedremo…”

Grosso pronto? “Credo di sì, è uno snodo fondamentale della carriera. Ha fatto molto bene al Frosinone e al Sassuolo, deve fare il salto di qualità ora. Con questa esperienza capiremo tante cose”.