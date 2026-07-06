Corriere dello Sport-Stadio: Fasce girevoli in casa viola
Il Corriere dello Sport-Stadio non può non dedicare ampio spazio al nuovo acquisto della Fiorentina Radu Dragusin nelle pagine dedicate alla maglia viola. Attenzione però anche alle trattative ancora in corso d'opera, sia in entrata che in uscita.
Il nuovo acquisto
La pagine 27 si apre con il titolone: “Dragusin al volo” e il sottotitolo “Raggiunto l'accordo: agli Spurs 19 milioni. La Fiorentina si blinda”.
Altre trattative
Nella stessa pagina, ma in taglio basso, il quotidiano si concentra sulle altre trattative in corso: “Fasce girevoli: Dodò, Gosens e Fortini in uscita”. Infine, di spalla, spazio ai giovani in un articolo dal titolo: “Da Croci a Egharevba, la Viola che verrà”.
💬 Commenti