Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia: turnover offensivo per Mancini, ecco la scelta su Fagioli
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Italia-Turchia, quarta gara del girone di Nations League. Ecco la scelta del CT Mancini sul centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli.
La scelta su Fagioli
Dopo la titolarità contro Francia e Turchia, Fagioli partirà dalla panchina: Mancini gli preferisce il tridente di centrocampo inedito composto da Barella, Romano e Doumbia. Resta da capire se durante la partita avrà bisogno del centrocampista viola, o se gli concederà un turno di riposo.
Le formazioni ufficiali
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini
TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Bardacki, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Özkan, Khaveci, Elmali; Akgun, Simsir. Ct. Montella
💬 Commenti (1)