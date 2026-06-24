Biraghi messo alla porta, il Torino lo scarica. Ma l'ingaggio dell'ex viola è un problema

Dall'addio alla Fiorentina, ormai un anno e mezzo fa, l'ex capitano Cristiano Biraghi ha cercato nuovi stimoli trasferendosi al Torino. L'esperienza in granata è tutt'altro che indimenticabile.

Biraghi è un problema per il Torino

Biraghi non è mai stato un pilastro al Toro, ma col passare dei mesi la sua situazione è drasticamente peggiorata. Nell'ultima stagione non è mai stato inserito all'interno delle rotazioni granata; pensare che ha giocato poco più di 50 minuti (in quattro spezzoni sparsi) in tutto il 2026. E anche con Abate la situazione non sembra cambiare.

Il club lo scarica, ma…

Come riporta Tuttosport, insomma, il Torino mette Biraghi alla porta. Ma il problema è l'ingaggio dell'ex Fiorentina, che guadagna circa 3 milioni di euro lordi. Il contratto dura ancora un anno e sarà difficile, a queste condizioni, trovare una sistemazione al terzino, che è il terzo giocatore più pagato dell'intera rosa praticamente da separato in casa.