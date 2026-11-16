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Corriere Fiorentino: La grande occasione per la Fiorentina

Redazione /
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Corriere Fiorentino
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Sono tre le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 2

In apertura: “L’occasione di risalire”. Sottotitolo: “Prima la trasferta di Monza, poi Udinese, Cagliari, Parma e Bologna: da qui a Natale i viola potranno rifarsi. E dare una svolta al campionato”. 

Pagina 3

Focus su: “Errori e troppi gol subiti, il ‘momento no’ di De Gea Ma Vanoli gli dà fiducia”. Sottotitolo: “È il portiere di A che ha evitato meno reti: serve una reazione”. 

Pagina 4

Ecco un'intervista a Bove: "La battaglia di Edoardo “Voglio tornare in maglia viola”. 

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