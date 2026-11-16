Corriere Fiorentino: La grande occasione per la Fiorentina

Sono tre le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere Fiorentino di oggi.
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In apertura: “L’occasione di risalire”. Sottotitolo: “Prima la trasferta di Monza, poi Udinese, Cagliari, Parma e Bologna: da qui a Natale i viola potranno rifarsi. E dare una svolta al campionato”.
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Focus su: “Errori e troppi gol subiti, il ‘momento no’ di De Gea Ma Vanoli gli dà fiducia”. Sottotitolo: “È il portiere di A che ha evitato meno reti: serve una reazione”.
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Ecco un'intervista a Bove: "La battaglia di Edoardo “Voglio tornare in maglia viola”.
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