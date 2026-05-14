Sorpresa Vanoli: le offerte che non mancano al tecnico della Fiorentina

Definire una volta per tutte il suo futuro. Anche Paolo Vanoli ha una certa premura di capire ‘che cosa farà da grande’.

Un lavoro apprezzato

Con la Fiorentina ci sono segnali contrastanti, ma il tecnico è comunque riuscito a portare in porto la nave e a raggiungere la salvezza richiesta. Un lavoro il suo che non ha lasciato indifferenti altre squadre.

I club interessati

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le offerte per Vanoli non mancano. Sul quotidiano sportivo si parla di Bologna, Atalanta e addirittura anche di un sondaggio da parte del Napoli.