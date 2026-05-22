La Nazione: Kean, ennesima partita out. Chissà se lo rivedremo...
Su La Nazione oggi spazio per due macro temi: lo stadio e la partita della Fiorentina contro l'Atalanta.
Tema stadio
Su La Nazione - Firenze si legge a pagina 2 sul Franchi: “Lavori al Franchi, altra variante”. E a pagina 3: “Project e cantiere, la grande corsa”.
Verso l'Atalanta
Sul QS si legge in prima pagina: “Ultima (s)cena, l'ora dei conti”. A pagina 2 le indicazioni sulla partita contro l'Atalanta per la formazione. A pagina 3: “Il piano per la ripartenza” e poi: “Striscione d'avviso, atmosfera bollente. L'attesa della curva”. E a pagina 4: “Kean calvario continuo. Ennesima partita saltata, chissà se lo rivedremo”.
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