La Nazione: le grandi manovre per il futuro, allenatore, acquisti e cessioni per il vertice con Commisso

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Grande spazio stamani viene dato a: “Le grandi manovre per il futuro Paratici vara il progetto Firenze Allenatore, acquisti e cessioni per il vertice con Commisso". Sottotitolo: “Le giornate di lavoro al 'Park' la vera risposta alle voci (e niente più) di un addio”.

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Sulla squadra: “E ora tocca alla Juventus Moise, Fagioli e il passato La gara special dei due ex Ma Kean è sempre in forse”. Sottotitolo: “La punta ha aumentato i carichi senza tornare in gruppo. Nicolò tirato a lucido”. Di spalla infine: “Orgoglio Vanoli, voglia di colpaccio Piccoli torna al centro dell'attacco”.