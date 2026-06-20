Intanto un ex pilastro della Primavera si prepara a salutare la Fiorentina a titolo definitivo
Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, il futuro Leonardo Baroncelli, per anni vera e propria colonna del reparto difensivo della Primavera della Fiorentina, non sarà a tinte viola.
Futuro in Umbria
il classe 2005 infatti è al centro dei dialoghi tra Fiorentina e Gubbio, con gli umbri che vorrebbero rinnovare il prestito del giovane difensore per una ulteriore stagione, mentre i Viola preferirebbero una soluzione a titolo definitivo.
Contatti in corso
Sono in corso in queste ore contatti tra il DS del Gubbio, Mauro Leo, e Moreno Zebi, responsabile prestiti della Fiorentina, per trovare il tal senso una soluzione. si attendono sviluppi nei prossimi giorni.
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