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Intanto un ex pilastro della Primavera si prepara a salutare la Fiorentina a titolo definitivo

Redazione /
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Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, il futuro Leonardo Baroncelli, per anni vera e propria colonna del reparto difensivo della Primavera della Fiorentina, non sarà a tinte viola.

Futuro in Umbria

il classe 2005 infatti è al centro dei dialoghi tra Fiorentina e Gubbio, con gli umbri che vorrebbero rinnovare il prestito del giovane difensore per una ulteriore stagione, mentre i Viola preferirebbero una soluzione a titolo definitivo.

Contatti in corso

Sono in corso in queste ore contatti tra il DS del Gubbio, Mauro Leo, e Moreno Zebi, responsabile prestiti della Fiorentina, per trovare il tal senso una soluzione. si attendono sviluppi nei prossimi giorni. 

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