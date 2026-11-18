L'ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici ha parlato a tuttomercatoweb.com della sua esperienza a Firenze e della sua avventura con i giovani viola.

L'arrivo a Firenze

“La Fiorentina giocava sempre la prima amichevole della seconda parte del ritiro contro il Figline. E ogni anno ci ritrovavamo in una categoria superiore, ogni anno facevano più fatica a batterci. Devo aver fatto una buona impressione al direttore e per me fu la realizzazione di un piccolo sogno, essendo tifoso della Fiorentina fin dai tempi di Antognoni. Mi affidarono la Primavera, esperienza che si è rivelata fondamentale per il mio percorso successivo perché lavorare con i giovani significa imparare ad aspettarli, comprenderne i tempi di crescita e valorizzarli”.

La serie TV "Calciatori giovani speranze"

“All'inizio non fu semplice, sia per me sia per i ragazzi. Il fatto di essere sempre microfonato, durante gli allenamenti e nel pre-gara, mi ha aiutato a crescere e a prestare ancora più attenzione a quello che dicevo. Era importante anche sotto il profilo educativo. Ovunque andavamo trovavamo tantissimo pubblico: ci aspettavano per gli autografi, per conoscerci. Per i ragazzi la gestione di quella popolarità non era sempre semplice, perché si ritrovavano improvvisamente investiti da un'esposizione mediatica importante. Alcuni erano diventati veri e propri personaggi e qualcuno aveva anche comportamenti un po' sopra le righe. In certe circostanze, però, riuscivamo a capire il momento e a intervenire grazie anche all'aiuto della società. Quando serviva essere più incisivi, arrivavo persino a far uscire le telecamere. Anche questa esperienza mi ha insegnato molto nella gestione del gruppo”.

Su Bernardeschi

“Incontrare Bernardeschi e Mancini in Nazionale mi ha riempito d'orgoglio. Ma penso anche a giocatori come Lazzari, Petagna, Meret e Vicario: mi auguro di averli aiutati, almeno in parte, nel loro percorso di crescita”.

Il gesto dei Della Valle

“Sembrava dovessi diventare allenatore di una squadra satellite della Fiorentina e nel frattempo rifiutai delle proposte. Poi le cose sono andate diversamente e non se n'è fatto nulla, ma la famiglia Della Valle fece una cosa che non dimentico: decise di lasciarmi sotto contratto, continuando a pagarmi anche mentre ero a casa, in attesa che trovassi una nuova squadra. Si comportarono da veri signori”.