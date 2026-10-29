Serata magica per Mbangula! Il belga trascina il Bologna alla vittoria ed eguaglia un record... di Batistuta!
Una notte da protagonista assoluto per Samuel Mbangula, autore di una tripletta nella vittoria del Bologna per 4-2 contro il Milan. Una prestazione che gli permette di raggiungere un traguardo speciale anche guardando alla storia della Serie A.
Il record di Batigol
Prima del belga, infatti, soltanto l'ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta era riuscito a realizzare una tripletta contro i rossoneri a San Siro.
Vittoria viola a San Siro
L’attaccante argentino ci era riuscito nel settembre 1998, trascinando la Fiorentina di Trapattoni al successo per 3-1.
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