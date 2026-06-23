Torricelli: "Nei prossimi tre, quattro anni, la Fiorentina deve iniziare a pensare allo Scudetto. Ma servono competenze e qualità strutturale"

Moreno Torricelli, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo stato dell'arte in casa viola, a ridosso dell'inizio del mercato estivo. Questo l'estratto del suo intervento su Italia7.

Sulla società

“Per fare una squadra forte è importante avere competenze, specificità, un adeguato livello dello staff e qualità strutturale. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per fare grandi cose: nei prossimi tre, quattro, cinque anni, si deve iniziare a pensare allo Scudetto, è un imperativo”.

Su alcuni membri della rosa

“Grosso è un ‘giovane-esperto’, un ragazzo molto preparato. Potrebbe davvero essere il profilo giusto per la Fiorentina. I giocatori forti come Kean vanno tenuti, o Fagioli, che ha le qualità per diventare il titolare nel centrocampo della nostra Nazionale. Ma deve convincersi del suo valore”