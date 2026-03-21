La carica dei tifosi dell’Inter: a Rho per spingere la squadra in vista della Fiorentina
Alla vigilia di Fiorentina-Inter, arriva un segnale chiaro anche dal fronte nerazzurro. Alcuni gruppi della tifoseria dell’Inter si sono infatti radunati a Rho Fiera per sostenere la squadra prima della partenza verso Firenze.
Un gesto che testimonia quanto anche in casa Inter si percepisca il peso della sfida del Franchi.
Tifosi al seguito prima della partenza
Nelle ore precedenti alla trasferta, diversi sostenitori nerazzurri hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra. Un momento di carica, con cori e presenza, prima della partenza in treno direzione Firenze.
Un’iniziativa che sottolinea l’importanza della partita anche per la formazione milanese, attesa da un confronto tutt’altro che semplice.
Un segnale anche per la Fiorentina
La presenza dei tifosi interisti prima della partenza è un segnale chiaro: l’Inter arriva a Firenze con attenzione e concentrazione massima.
Ma allo stesso tempo, è un elemento che non può passare inosservato anche lato viola. Il Franchi sarà chiamato a rispondere, creando quell’ambiente capace di fare la differenza.
Perché se l’Inter prova a caricarsi prima del viaggio, Firenze sa già cosa fare: trasformare la partita in una vera battaglia sportiva.