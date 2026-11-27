Sul QS de La Nazione leggiamo della Fiorentina, del ritiro dei gigliati al Viola Park e di alcuni singoli viola.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Allarme difesa. Un'altra tegola. Viery si fa male fino a Natale”.

Pagina 4

A pagina 4: “Emergenza in difesa, si ferma ance Viery. Ranieri e Dragusin gli unici due centrali”.

Pagina 5

A pagina 5: “Pranzo, confronto e campo. Via il ritiro che vale il futuro”. E a lato: “Da Udine alla Premier e il ritorno… Al ribasso di Beto, lì dove tutto iniziò”. E sotto: "Atta, quel superblitz che spiazzò tutti. Da Udine alla Fiorentina, alla faccia dell'Inter". E a lato: Tutti al Bluenergy. E i tifosi si mobilitano".