Due pagine per la Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione di oggi.
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In apertura troviamo: “Tattica, atteggiamento, mercato Cambi subito: le mosse di Vanoli”. Sottotitolo: “L'idea di base è modificare l'assetto della squadra con l'inserimento di un mediane in più e una punta in meno. Già dalla sfida di Udine”. In taglio basso: “Tentazione difesa a tre Ora però è difficile Attesa per Pongracic”.
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Qui leggiamo: “E Franco ci mette la faccia “Siamo uniti, ne usciremo”. Le parole di Mastantuono. In taglio basso infine: ”Il pranzo (obbligatorio) e poi la seduta Oggi la partenza del ritiro al Viola Park".
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