Ceccarini: "Fiorentina interessata ad Irakunda e in attesa per Koleosho. Tanto lavoro da fare sugli esterni"

Intervenuto sulla trasmissione Zona Mista su RTV38, il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto commentando le ultime vicende del calciomercato viola e parlando degli obiettivi per la Fiorentina del DS Paratici.

Nuovo nome per le fasce

“L'ultimo nome emerso è quello di Nestory Irakunda, esterno offensivo classe 2006 di origini ma naturalizzato australiano. Destro naturale, può giocare su entrambi i fronti dell'attacco ed è il marcatore più giovane della storia dell'Australia ai Mondiali. Nell'ultima stagione al Watford, in Championship ha siglato quattro gol e messo a referto quattro assist. Il costo? Si aggira sui 20 milioni di euro”.

“C'è tanto da fare sugli esterni”

Il giornalista ha poi proseguito: "Il suo innesto sarebbe comunque solo uno degli almeno quattro esterni da dover consegnare a Fabio Grosso. La Fiorentina attende ancora una risposta da Koleosho, mentre vengono valutate anche le piste Cancellieri e Bakayoko".