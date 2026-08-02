Ora è anche ufficiale: la Fiorentina non punta su Puzzoli e lo cede in Serie C

Non sarà in maglia viola il futuro di Giorgio Puzzoli, classe 2006 e campione d'Italia la scorsa stagione con la Primavera viola. La Fiorentina l'ha ceduto definitivamente all'Alcione Milano, club di Serie C, questo il comunicato ufficiale dei lombardi:

La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Puzzoli.

Attaccante classe 2006, arriva all’Alcione Milano dalla Fiorentina. In maglia viola dal 2014, Giorgio ha vinto la Coppa Italia nel 23/24 e lo Scudetto nella passata stagione sportiva, contribuendo in maniera decisiva con 8 gol e 2 assist. Le sue prestazioni gli sono valse anche l’esordio in Conference League il 9 aprile 2026 contro il Crystal Palace.

A Giorgio va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza.