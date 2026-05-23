Alcuni membri dell'entourage di Grosso ieri sera presenti al Franchi. C'era anche Sartori del Bologna, ma per... Palladino

Figure di spicco sono state notate ieri sera all'Artemio Franchi di Firenze per assistere a Fiorentina-Atalanta, ultimo ballo per le due squadre in questa Serie A.

Sartori per Palladino

E con l'estate si apre il toto panchine sia a Firenze che a Bergamo, con Vanoli e Palladino non sicuri di rimanere nelle rispettive piazze. Palladino sembra ormai sicuro della partenza dalla Dea. Su di lui c'è il Bologna, con il ds rossoblù Sartori che era presente a Campo di Marte. Sarà lui il post Italiano?

Ma occhio a Grosso…

Ma sulle tribune fiorentine c'erano anche alcuni membri dell'entourage che cura gli interessi di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo più volte accostato alla panchina della Fiorentina. Una presenza non passata inosservata. Nei prossimi giorni si potrebbero avere novità importanti a Firenze sul tema allenatore. Lo scrive tuttomercatoweb.com.