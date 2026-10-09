Nuovo Ds in casa Genoa. I rossoblù scelgono un ex dirigente della Fiorentina
A poche ore dalla partita con la Fiorentina, il Genoa è in procinto di rivoluzionare la propria dirigenza. L'addio del direttore sportivo Diego Lopez, ha infatti costretto il club ligure ha rifondare la propria struttura societaria, che vedrà l'ingresso anche di una vecchia conoscenza viola.
Esperienza in viola
Come riporta Sky Sport, sembra tutto fatto per l'arrivo di Stefano Melissano, già passato da Firenze nella stagione 2021-2022 con il ruolo di Direttore tecnico. L'ex dirigente viola sarà affiancato da François Modesto nel ruolo di direttore tecnico.
Carriere dirigenziale
Melissano, dopo la breve esperienza alla Fiorentina, ha ricoperto il ruolo di Direttore sportivo dello Spezia per 4 anni, dal 2022 al 2026. Il suo passaggio al Genoa sembra imminente, è infatti notizia delle ultime ore la sua risoluzione del contratto con lo Spezia.