Flachi: "Un pareggio che conta come una vittoria. Il problema della Fiorentina? I terzini non sanno difendere"

Durante il programma ‘Casa Viola’ di Toscana TV, l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha avuto modo di commentare la prestazione dei viola contro il Napoli, concentrandosi poi su alcune individualità. Questo un estratto delle sue parole.

Sulla partita col Napoli

“Prima della partita pensavo che avremmo vinto, ma per la prestazione vista in campo è un pareggio che sa quasi di vittoria: quando il gruppo sarà a posto, voglio vedere come sarà giocare contro la Fiorentina. C'è un problema in questa squadra: i terzini non sanno difendere, ma appena Valdepenas impara giocherà sicuramente lui, perché Viery va in difficoltà sulla fascia. Il Napoli ha costruito i suoi attacchi puntando lui, poi è entrato Valdepenas e le cose sono cambiate”.

Su Mastantuono

“Mastantuono è uno che deve dimostrare, ed ha tanta voglia di farlo, ha qualità che negli esterni dell'anno scorso non si vedevano: guardarlo giocare è un divertimento, ma deve chiaramente crescere e maturare, perché a volte tiene troppo il pallone. Uno come lui va lasciato libero: gli ho visto mettere dei palloni che non vedevo da 10 anni”.