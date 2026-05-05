Procede a rilento la stagione di Beltran. Oltre ai pochi gol, anche gli infortuni: l'attaccante viola di nuovo ai box
Procede così così la stagione di Lucas Beltran al Valencia. .L'attaccante di proprietà della Fiorentina è attualmente fermo a 30 presenze stagionali con la maglia dei giallorossi, con in saccoccia solo 3 gol e 2 assist in tutta la stagione ne LaLiga.
Problemi al ginocchio
Una stagione che lo ha visto anche più volte infortunato. Continuano anche in queste ore i problemi al ginocchio per l'attaccante argentino, che oggi non si è allenato con i compagni.
Altro stop?
L'attaccante viola aveva già saltato per lo stesso motivo la gara di sabato scorso contro l'Atletico Madrid, ma adesso l'argentino rischia di dover saltare anche il match contro l'altro Athletic, quello di Bilbao.
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