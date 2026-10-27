Biasin: “Fiorentina, che pasticcio, troppi giocatori presi e tanta confusione. Vanoli troverà la chiave ma sarà salvezza tranquilla, nulla più”

Il noto giornalista e opinionista Fabrizio Biasin è stato ospite di Radio Sportiva, emittente con la quale ha avuto modo di esprimersi anche sulle dinamiche di casa Fiorentina, mostrando perplessità sulla situazione viola.

‘Manca l’alchimia nella Fiorentina’

“La Fiorentina credo abbia sicuramente un potenziale importante, contro l’Inter ha giocato una partita di sofferenza, prettamente difensiva, ma ci sta di fare questa fatica… la squadra comunque è stata abbastanza compatta. Contro il Como la Fiorentina aveva giocato una buona partita, ma il risultato è ancora una volta 0 punti ottenuti. Le difficoltà proseguono perché ci sono tanti giocatori importanti, ma manca quell’alchimia che si vede in altre squadre, come il Torino”.

’Un allenatore richiamato per sostituire quello scelto al suo posto’

“Vanoli nel lungo periodo penso possa trovare la chiave, ma in estate è stato fatto un pasticcio. Troppi giocatori presi, un allenatore ripreso per sostituire quello che era stato scelto al suo posto e non si era voluto, mandandolo via. Tutto questo si traduce in confusione; credo che vedremo una stagione più o meno come quella dell’anno passato, tante difficoltà che si tradurranno in una salvezza tranquilla ma nulla più”.