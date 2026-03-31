Durante un collegamento con Radio Bruno, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha toccato vari temi caldi dell'attualità a tinte viola, in vista del ritorno in campo della Fiorentina.

‘Polemiche di basso profilo su Kean’

“Kean ha investito tanto sul Mondiale con l’Italia, al punto di scegliere di rimanere alla Fiorentina e gestirsi con serenità e relativa tranquillità, evitando pressioni e magari di giocarsi il posto altrove. Non si è risparmiato con la Fiorentina, sono polemiche di basso profilo, ha avuto i suoi infortuni. Voleva arrivare alle sfide con l’Italia nella condizione ottimale, è una cosa normale e umana. Il suo obiettivo è la salvezza della Fiorentina, ma ancora sopra c’è il Mondiale con l’Italia, una manifestazione in cui ti confronti coi migliori del mondo. Alla Fiorentina Kean ha iniziato un percorso positivo rilanciandosi e tutti hanno beneficiato di questo. Penso che sarà un assoluto protagonista così come con l’Irlanda del Nord. È uno che se vuole fa la differenza”.

‘Al posto di Dodô…’

“Farei giocare Kean a Verona, ha tempo per recuperare. Altre valutazioni magari verranno fatte su Pongracic che rientra dopo. La partita col Verona è importantissima, arriva dopo due settimane di sosta e non si sa sul piano mentale se si ritrova la squadra che si lascia. Se si va a fare risultato in casa del Verona si mette un altro timbro sulla salvezza, ma è una gara difficile, l’approccio sarà fondamentale, i veneti sono costretti a fare risultato. Fortini al posto di Dodô? Mi sembra che non abbia più la testa nel progetto Fiorentina. Adatterei più volentieri Comuzzo da terzino, non so se tornerei ancora alla difesa a tre”.