Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana sul conto di Moise Kean: “Lo vedi giocare e pensi che possa vincere un Pallone d'Oro. Ha potenza, capacità di liberarsi dalla marcatura e di segnare gol straordinari per tecnica e idea, proprio come quello di ieri. Paratici conosce molto bene i suoi pregi e i suoi difetti, e sa benissimo che Kean si esalta quando la squadra gioca per lui. La valutazione riguarderà proprio questo: vogliamo una Fiorentina con Kean al centro, oppure con altri meccanismi? Ad ogni modo, per me lui è nella lista degli incedibili e comunque non so chi potrebbe pagare una clausola così alta. Non credo il Milan, ad esempio”.

“Kean è un giocatore solitario”

Poi ha aggiunto: “Nella Fiorentina Kean dà l'idea di voler essere sempre protagonista, è un giocatore solitario che fatica a dialogare con i compagni e lo si vede da come interagisce con Kean. A Palladino va riconosciuto il merito d'averlo saputo esaltare”.