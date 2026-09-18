L'intervista al veleno di Openda: "Vlahovic teneva la palla sempre per sé. Il mio anno alla Juventus..."

L'ex attaccante della Juventus Lois Openda ha rilasciato un'intervista a L'Equipe in cui ha raccontato anche del suo difficile anno in bianconero. Il belga si è soffermato anche sull'ex Fiorentina Dusan Vlahovic.

Una stagione difficile

"Nell'estate del 2025 parlai con Damien Comolli - rivela il centravanti - allora a capo del club, che mi spiegò come intendeva utilizzarmi in un campionato non facile. L'allenatore mi voleva, ma nel mio ruolo c'erano Vlahovic e David. Avevo complementarità con David, ma la squadra non era abituata a giocare con un giocatore di profondità e Vlahovic teneva sempre per sé la palla."

L'addio alla Juventus

"Ho cercato di ottenere la mia chance, e qualche volta l'ho avuta, ma verso la fine della stagione ho capito che per giocare dovevo andarmene. Non è stato un errore e mi ha permesso di lavorare su aspetti che non pensavo".