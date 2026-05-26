W. Sabatini: "Su Grosso farei all-in ma Vanoli può dare continuità. Con 4-5 acquisti vedo Fiorentina competitiva"

Il direttore sportivo di lunghissimo corso Walter Sabatini ha parlato a Lady Radio, avendo modo di esprimersi su vari aspetti del lavoro della Fiorentina.

‘Fiorentina, sono ottimista per il futuro’

“L’inizio di campionato della Fiorentina è stato devastante, la squadra ha corso un rischio enorme, poi la situazione è diventata meno rischiosa perché i viola sono riusciti a tenere botta. Goretti e Ferrari si sono aggrappati ad un pensiero positivo e la società ha individuato in Paratici l’uomo del futuro e mi trovano totalmente d’accordo. È uno che rincorre i giocatori e marcia a diritto, professionalmente bulinino, una scelta molto importante. La Fiorentina è un grande brand che può essere sfruttato ovunque nel mondo. Sono ottimista per il futuro viola”.

‘De Rossi e Grosso? Stravedo per loro, punterei tutte le mie fiches’

“Società come il Wolfsburg sono retrocesse, la Fiorentina è stata forte a ricostruirsi sul piano psicologico, invece si è salvata con autorevolezza, sapendo stare in campo. Calciatori che sembravano bruciati hanno recuperato una condizione accettabile. Farei delle integrazioni mirate, con 4-5 giocatori di alto livello la Fiorentina sarà competitiva, il rush finale è stato importante. In campo si è vista una squadra, mentre prima no. Vanoli? Può dare continuità, se adeguatamente sostenuto. Grosso è uno su cui punterei tutte le mie fiches, farei all-in, così come De Rossi, per cui stravedo, ma Vanoli la sua esperienza a Firenze l'ha già fatta e questo va considerato".