Bucciantini: "Atta costa come Ndour, Brescianini, Fabbian e Sohm messi insieme. Ma questa può essere una nuova alba viola"

A Radio Sportiva ha commentato il mercato della Fiorentina, con gli acquisti di Dragusin e Atta, Marco Bucciantini, opinionista sportivo di Sky Sport.

Ultimi due arrivi

“Dragusin e Atta come Nesta e Baggio? Questi due oggi non ci sono più e, probabilmente, se ci fossero giocherebbero in Premier League, non in Serie A. Detto questo gli arrivi di Dragusin e Atta alla Fiorentina rappresentano due acquisti sorprendenti, soprattutto per la loro rapidità”.

Colpi inaspettati

“Dragusin aveva lasciato l'Italia proprio per approdare in Inghilterra, mentre Atta era uno di quei profili che tutti immaginavano destinati a un grande club estero, grazie alle sue caratteristiche fisiche e atletiche. Se avessimo saputo che Atta era sul mercato, lo avremmo accostato a tante squadre, soprattutto straniere, non certo alla Fiorentina. Sono due operazioni che cambiano la percezione della Viola e del suo modo di stare sul mercato".

Il nuovo centrocampo viola

“Atta è l'investimento più importante della storia viola. Dopo gli arrivi di Ndour, che nel frattempo è cresciuto molto, di Sohm che non serve a niente alla Fiorentina, di Fabbian e Brescianini che sono serviti a poco, arriva un giocatore che forse costa quanto quei quattro messi insieme, ma che allo stesso tempo permette di risparmiare sul monte ingaggi grazie alla sua età e ai suoi margini di crescita. È un modo nuovo di fare mercato a Firenze: più virtuoso, più sostenibile e più orientato alla costruzione di valore. Per il popolo viola, reduce da una stagione così difficile, questa può rappresentare davvero l'alba di una nuova era”.