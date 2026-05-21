VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola" con le pagelle di fine stagione di Fiorentinanews

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo parlato di quello che sarà il futuro della panchina viola, con le voci che in questi giorni si rincorrono tra la conferma di Vanoli e l'arrivo di un nuovo tecnico. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori con la partecipazione di un gradito ospite, il giornalista Arturo Leoncini. Ha condotto Giulio Dispensieri.

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