Pellegrino-Fiorentina, tutto pronto. Ecco quando svolgerà le visite mediche

Ormai è tutto pronto per il passaggio di Mateo Pellegrino alla Fiorentina. Il centravanti argentino arriva dal Parma per una cifra superiore ai 20 milioni di euro complessivi.

Pellegrino alla Fiorentina

Le società stanno procedendo in queste ore allo scambio di documenti per concretizzare l'affare. Poi sarà la volta di vedere l'attaccante a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Visite mediche già in programma

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, con ogni probabilità domani Pellegrino svolgerà le visite mediche. Fiorentina e Parma intanto limano gli ultimi dettagli.