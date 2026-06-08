Corriere dello Sport-Stadio: I big sacrificabili e il budget a disposizione

Due, le pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.

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In primo piano c'è: “Viola Usa e Grosso”. Sottotitolo: “Vertice a New York E oggi l’annuncio del nuovo allenatore”. Catenaccio: “I big sacrificabili e il budget: ecco i temi più importanti”. In taglio basso: “Kean e De Gea ora non sono più incedibili”.

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Qui leggiamo: “Poco Gud? Può essere meno di così”. Sottotitolo: “Nel 4-3-3 di Grosso rischia di non avere spazio: serie riflessioni sulla sua cessione”.