Pruzzo: "Piccoli? L'unica speranza è che si rilanci altrove, Kean resta una garanzia. Paratici riparte quasi da zero"

Intervenuto a Lady Radio, l'ex centravanti della Fiorentina Roberto Pruzzo ha spaziato tra il tema attacco viola e quello della ‘ricostruzione’ societaria che Paratici sta operando al Viola Park.

‘Paratici sta ricostruendo la Fiorentina da zero’

“Non ci sono alternative, dobbiamo dare tempo a Paratici. La gente ha aspettato anni pensando di avere una squadra ad un certo livello, invece si riparte da zero o quasi. Bisogna però dare fiducia a Paratici, che si sta attrezzando per costruire una società competitiva”.

‘Kean resta una garanzia, mentre Piccoli…’

“Piccoli è stato un bagno di sangue per la Fiorentina e speriamo che riescano a trovare una soluzione. Impossibile pensare di riprendere i soldi spesi, la speranza è che trovi la giusta collocazione e si rilanci lontano dalla Fiorentina. Piccoli non è tanto meglio di quello visto in questa stagione, di livello medio…si può assestare sui 10 gol, se ci si accontenta… bisogna vedere che ha in mente di fare Kean, che nonostante tutto è una garanzia”.