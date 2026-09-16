Lucchesi: "Favasuli rimpianto della Fiorentina? Mi dicono che ci sia rammarico"

Quella in programma domenica alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze non può essere una partita come le altre per Costantino Favasuli. Il terzino del Napoli affronterà infatti la Fiorentina, dove è cresciuto a livello di Settore Giovanile senza però riuscire a debuttare in prima squadra.

I prestiti e l'addio definitivo

Esaurito il suo percorso nel vivaio viola, è stato ceduto in prestito prima alla Ternana e poi al Bari. Due ottime stagioni in Serie B non gli sono valse però il ritorno alla Fiorentina che, invece, ha deciso di cederlo a titolo definitivo al Catanzaro. Sotto la guida di Alberto Aquilani ha disputato fin qui la migliore stagione della carriera, tanto da meritarsi la chiamata del Napoli e iniziare a generare una certa dose di rimpianti tra i tifosi viola.

Le parole di Lucchesi su Favasuli

Proprio di questo argomento ha parlato l'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi, ai microfoni di Radio Tutto Napoli: “Sì, mi dicono che ci sia un pochino di rammarico, ma in realtà stiamo parlando di un profilo interessante. Favasuli è un ottimo giocatore, ma non tanto e non solo per quello che ha fatto domenica scorsa. C'è comunque una grande stima nei suoi confronti da parte di tutto l'ambiente, che lui sta riconfermando con le prestazioni, ma soprattutto per i margini che ha, perché secondo me ha ancora importanti possibilità di crescita”.