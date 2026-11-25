Un articolo solo ma che prende un'intera pagina presente stamani sul Corriere Fiorentino.
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Il titolo del pezzo è: “Sorvegliato speciale”. Ovvero: “Mister Vanoli confermato, ma il club viola vorrebbe che cambiasse modulo: Udine può essere decisiva”.
Fiducia del club ma…
Articolo che inizia così: “Paolo Vanoli non è in discussione, la fiducia del club non è venuta meno (per ora), ma la prova di Monza mostra una mancanza di equilibrio che preoccupa anche la dirigenza, il che tiene il tecnico comunque in bilico”.
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