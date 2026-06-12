Angeloni: "Niccolini mi ha fatto capire l'appartenenza della Fiorentina. Lo Scudetto Primavera è indicativo"

La Fiorentina Primavera ha coronato un sogno, vincendo lo Scudetto. Lo ha sottolineato anche il direttore sportivo del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, presente al Memorial Davide Astori.

“Lavoriamo con amore e passione. Niccolini…”

“Sono molto felice. Siamo qui alla Fiorentina per formare uomini e lavorare tanto, con amore e passione per i ragazzi. Vogliono vivere un sogno unico e il nostro cammino è insieme a loro. Sono anni che condivido questo cammino con Maurizio (Niccolini, ndr), che -come ho già detto in precedenza- mi ha fatto capire ancora meglio l'importanza del territorio e l'appartenenza”.

“Tanti ragazzi dello Scudetto sono legati da anni alla Fiorentina”

“Il trionfo della Primavera di quest'anno è indicativo, perché ci sono undici-dodici ragazzi della rosa che provengono dall'attività di base della Fiorentina. Tutto questo è bellissimo, li abbiamo accompagnati. Ed è quello che speriamo di fare con tanti altri piccoli futuri campioni d'Italia”.