Fagioli guarda l'Italia prevalere nuovamente sulla Turchia. Ancora KO Montella, sempre più sulla graticola
Al Dall'Ara di Bologna l'Italia, in questo ultimo match della sosta nazionali, si è imposta col punteggio di 2-1 sulla Turchia di Vincenzo Montella, nuovamente sconfitto dalla Nazionale e sempre più a rischio esonero.
La partita
È l'Italia andare in vantaggio al 26' col gol di Gianluca Scamacca, che ha sbloccato l'incontro trafiggendo la difesa turca su assist di Barella. Nle secondo tempo, la Turchia rientra in campo con più coraggio, riuscendo a macinare più gioco rispetto al primo tempo: gli sforzi turchi vengono ricompensati al 61' col gol di Simsir. Dura poco il pareggio turco, con Calafiori che riporta in avanti gli Azzurri già al 64'. A chiudere i conti ci pensa il solito Pio Esposito, in gol all'87'.
Fagioli in panchina
90 minuti in panchina per Fagioli, tenuto a riposo da Roberto Mancini. Tra gli ex Fiorentina presenti in Nazionale, da segnalare l'ingresso in campo di Kayode al 55': buona prova per il classe 2004, che ha aiutato l'Italia portare a casa il risultato.