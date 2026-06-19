La Fiorentina si rifà il look in attacco. Due nomi del Sassuolo sul taccuino e un grande intramontabile (svincolato)
Non c'è solo il nome di Koleosho nella lista della Fiorentina per gli esterni d'attacco. Come scrive il Corriere dello Sport l'obiettivo di Paratici è dare a Grosso altri giocatori offensivi per poter disegnare al meglio il suo 4-3-3.
Pupilli di Grosso
Da non sottovalutare per questo le piste che portano a Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi giocatori di proprietà del Sassuolo e dunque ex pupilli di Grosso.
Classico intramontabile
Nella lista viola resta anche l'intramontabile nome di Filip Kostic, esterno serbo che sta per svincolarsi dalla Juventus e che potrebbe portare tanta esperienza, oltre a rappresentare un’opportunità interessante dal punto di vista economico.
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