E se Grosso lascia il Sassuolo... c'è un ex Fiorentina pronto a sostituirlo
Fabio Grosso
Autore di un'ottima stagione al Catanzaro, l'ex giocatore viola e allenatore della Primavera gigliata Alberto Aquilani a Catanzaro ha ripagato sul campo con un grande lavoro specialmente con i giovani la fiducia del club calabrese. Il Catanzaro si giocherà i playoff con l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.
Aquilani in neroverde?
Il Sassuolo potrebbe salutare Fabio Grosso, di cui si parla anche come possibilità per la Fiorentina come eventuale dopo Vanoli. Lo stesso club neroverde per il successore avrebbe messo nel mirino proprio Aquilani.
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