Corriere dello Sport-Stadio: Quattro motivi per essere contenti

Tanto spazio alla vittoria della Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagine 20 e 21

Titolone sulla gara di ieir: “Stradiviola, acuto salvezza”. Sottotitolo: “Parisi, Piccoli, Dodo e Gud E adesso Nicola è a rischio”. Di spalla a pagina 20 il commento: “Quattro buoni motivi”. Per inciso: “Il primo: era uno spareggio e se lo perdeva erano guai seri. Il secondo: non aveva mai segnato quattro reti fuori casa. Il terzo: assente ancora Kean, è tornato a segnare Piccoli, il centravanti di riserva. Il quarto: tutt’e quattro i gol sono stati belli o bellissimi”.

Pagina 22

Qui leggiamo: “Lampi di Piccoli”. Sottotitolo: “L’attaccante dà due segnali: gol e assist di tacco per Gud”. Infine in taglio basso: “Vanoli: Bene ma Firenze merita di più”.