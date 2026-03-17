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Corriere dello Sport-Stadio: Quattro motivi per essere contenti

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Tanto spazio alla vittoria della Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio. 

Pagine 20 e 21

Titolone sulla gara di ieir: “Stradiviola, acuto salvezza”. Sottotitolo: “Parisi, Piccoli, Dodo e Gud  E adesso Nicola è a rischio”. Di spalla a pagina 20 il  commento: “Quattro buoni motivi”. Per inciso: “Il primo: era uno spareggio e se lo perdeva erano guai seri. Il secondo: non aveva mai segnato quattro reti fuori casa. Il terzo: assente ancora Kean, è tornato a segnare Piccoli, il centravanti di riserva. Il quarto: tutt’e quattro i gol sono stati belli o bellissimi”. 

Pagina 22

Qui leggiamo: “Lampi di Piccoli”. Sottotitolo: “L’attaccante dà due segnali: gol e assist di tacco per Gud”. Infine in taglio basso: “Vanoli: Bene ma Firenze  merita di più”. 

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