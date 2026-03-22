Come un’onda che smuove le acque: quando il gol incassato accende la Fiorentina e le urla di Vanoli diventano funzionali

Sembra che una nuova abitudine stia prendendo forma in casa Fiorentina: reagire, cambiare pelle, alzare ritmo e qualità proprio dopo aver subito un gol. È successo anche in Polonia contro il Rakow Częstochowa, in una partita sporca e inizialmente complicata, dove l’inerzia sembrava scivolare via. E invece no. L’1-0 incassato ha funzionato come una scintilla, o un’onda improvvisa, trasformando una squadra un po’ bloccata dalle condizioni tutt’altro che ottimali del campo in un gruppo aggressivo e deciso per tutto il secondo tempo. Una dinamica che racconta molto del carattere viola, che può sembrare talvolta fragile nell’approccio iniziale, ma sorprendentemente solido nella reazione.

Vanoli e il suo modo di richiamare l’attenzione

Le parole del tecnico viola Paolo Vanoli dopo la gara di Conference League di giovedì sera fotografano bene il momento: “Questi ragazzi hanno bisogno di tenere alta l’attenzione, soprattutto su un campo del genere”. Non è quindi soltanto una questione tattica, ma mentale. La Fiorentina sembra funzionare meglio quando è costretta a rincorrere, quando l’errore diventa un campanello d’allarme. Ed ecco che le urla da bordocampo dello stesso Vanoli, distinguibili in modo chiaro a gara in corso, diventare fondamentali per scuotere la squadra e ridestare l’attenzione di tutti.

Intensità e concentrazione, ma fin da subito

In ogni caso la vera crescita della Fiorentina, oltre alla reazione e all’attenzione, passerà senza dubbio dalla continuità: la stessa intensità mostrata dopo aver subito gol dovrebbe diventare un mantra da applicare in tutte le circostanze. Certo, non serve sempre andare sotto per dimostrare forza, tecnica e qualità, anche perché contro alcune squadre non può permetterselo. Stasera contro l’Inter servirà una squadra reattiva e rapida in tutte le fasi fin da subito, e le urla di Vanoli dovranno servire soprattutto a far restare concentrati i giocatori per tutti i novanta minuti di gioco.