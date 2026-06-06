L’Udinese spara altissimo per un centrocampista accostato anche alla Fiorentina: i dettagli

Tra i nomi accostati alla Fiorentina per il centrocampo, nei giorni scorsi è emerso anche quello di Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese: l’olandese, classe 2002, viene da un’ottima stagione coi friuliani, con 31 presenze stagionali condite da 5 gol e 3 assist.

Richiesta altissima

Almeno per il momento, però, quella dell’ex Anversa è una candidatura destinata a rimanere tale: come riportato da Sportmediaset, la richiesta del club di Pozzo per far partire il giocatore è pari ad almeno 25 milioni.

Cifra fuori mercato

Una cifra questa reputata assolutamente fuori mercato dalla Fiorentina e dal Genoa, che si erano interessate al giocatore e che per ora si sono viste sbattere la porta in faccia.